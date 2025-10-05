Прокуратура взяла на контроль ситуацию с водоснабжением в Алуште

Прокуратура Крыма взяла на контроль соблюдение прав жителей Алушты после аварии на водопроводе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В связи с аварией на водопроводе ограничено водоснабжение в районе улицы Красноармейской», — уточняют в прокуратуре.

Ведомство организовало надзорные мероприятия, в ходе которых проверит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Алина Зорина