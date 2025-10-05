Глава СКР запросил доклад о расследовании выбросов предприятия в Крыму

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал отчет о расследовании дела против предприятия в Щелкино Республики Крым, которое с августа 2023 года выбрасывает в атмосферу вредные вещества при утилизации медицинских отходов. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

По сообщениям местных жителей, ООО «МедВейстКрым» в Щелкино при переработке медицинских отходов выбрасывает в воздух токсичные вещества. Люди, живущие в близлежащих поселках, жалуются на едкий запах химикатов и опасаются за здоровье детей. Завод, расположенный у озера Акташское, размещает отходы газоочистки, загрязняющие почву, грунтовые воды, Азовское море и Казантипский заповедник.

Многочисленные обращения в компетентные органы не принесли результата — меры к устранению нарушений до сих пор не приняты. Ситуация ранее освещалась в социальных сетях.

Возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета России запросил у руководителя ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю Владимира Терентьева доклад о ходе расследования. Исполнение поручения взято на контроль центральным аппаратом ведомства.

Алина Зорина