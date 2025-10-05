Задержанных при штурме президентского дворца в Тбилиси обвинили в попытке госпереворота

Сотрудники МВД Грузии задержали пять человек после протестов, которые прошли 4 октября, в день выборов органов местного самоуправления. Об этом сообщил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе на брифинге, передает Rustavi2.

Полиция задержала оперного певца и основателя движения «Проспект Руставели» Паату Бурчуладзе, генерального секретаря партии «Стратегия Агмашенебели» Паату Манджгаладзе, а также полковника Лашу Беридзе. Кроме того, в Грузии арестовали двух членов партии «Единое национальное движение» — Муртаза Зоделаву и Ираклия Надирадзе.

Задержанных обвиняют в призывах к насильственному изменению конституционного строя Грузии или свержению государственной власти, а также в организации, руководстве и участии в групповом насилии. Им грозит до девяти лет лишения свободы. По версии следствия, 4 октября протестующие призывали на митинге к насилию, а затем сломали ограждения у президентского дворца на Атонели и попытались ворваться в здание.

Вчера полиция в Тбилиси применила перцовые баллончики и водометы против митингующих, которые пытались проникнуть в президентскую резиденцию. На протестах в городе пострадали шесть протестующих и 21 сотрудник полиции, один из них находится в тяжелом состоянии.