Протестующие в Тбилиси ворвались во двор резиденции президента Грузии

Несколько участников протестов оппозиции в Тбилиси снесли ограждение резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили и проникли во двор. Об этом сообщает телеканал «ТВ Пирвели».

Продолжаются столкновения протестующих с охраной резиденции. Митингующие применяют пиротехнику и бросают камни в сотрудников полиции. На место прибыли бойцы спецназа. Правоохранители начали использовать перцовые баллончики и водометы, передает Primetime. В МВД Грузии заявили, что митинг вышел за рамки закона.

4 октября в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Голосование заканчивается в 20:00 (19:00 мск). Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта—Демократическая Грузия» побеждают на выборах во всех муниципалитетах страны с результатом выше 70%.