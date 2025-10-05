В Краснодаре для ликвидации подтоплений подготовили спецтехнику

Для ликвидации подтоплений на улицах Краснодара подготовили специальную технику. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Специалисты мониторят обстановку на улично-дорожной сети. Готовы 23 единицы водооткачивающей техники от департамента, а также 11 единиц спецтехники от службы спасения Краснодара и 15 мотопомп.

«Дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы администрации Краснодара, сегодня, 5 октября, ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и градом. Порывы ветра могут достичь 20-23 м/с.

Алина Зорина