Фильм Антона Бутакова получил спецприз на фестивале в Когалыме

Фильм Антона Бутакова «Бесконечный апрель» получил специальный приз жюри на фестивале отечественного кино «Золотая лента», прошедшем в Когалыме. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Лента получила также приз председателя городской думы Когалыма. Фильм Ивана Соснина «Легенды наших предков» получил приз общественной организации «Первопроходцы Когалыма».

«Бесконечный апрель» — дебютный фильм главного режиссера Центра современной драматургии (ЦСД) Антона Бутакова, снятый по пьесе Ярославы Пулинович. Действие фильма происходит в одной квартире, а сам фильм снят одним кадром, в съемках участвовали артисты екатеринбургских театров: Центра современной драматургии (ЦСД), Театра юного зрителя, Свердловского академического театра драмы, Коляда-театра, а также Нижнетагильского драмтеатра. Премьера прошла в Екатеринбурге в августе этого года.

«Легенды наших предков» — фильм, снятый Иваном Сосниным, компанией ID Production и Red Pepper Film при поддержке Минкульта РФ, сценаристами выступили Иван Соснин, Лена Ханова и Мария Орлова. Ранее он вошел в программу Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Анна Капустина