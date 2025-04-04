В программу ММКФ вошли два фильма от уральских режиссеров
На Московском Международном кинофестивале (ММКФ) покажут два фильма, которые сняли режиссеры из Свердловской области, следует из программы на сайте фестиваля. Оба фильма будут представлены в рамках конкурса «Русские премьеры».
Фильм «Бесконечный апрель» сняла «Кинокомпания 29 февраля», режиссером выступил Антон Бутаков, он же, а также Алексей Федорченко, стали авторами сценария. Главный герой фильма Веня проживает весь XX век, застав революции, войны и крушение СССР. «Апрель» является метафорой жизни, которая течет мимо, но никогда не меняется.
Картину «Легенды наших предков» сняли Иван Соснин, компании ID Production и Red Pepper Film при поддержке минкульта РФ, сценаристами являются Иван Соснин, Лена Ханова и Мария Орлова. Фильм повествует о журналисте из Екатеринбурга, который по заданию редакции приезжает в затерянное в тайге селение, где слышит старинное предание о владыке леса. Когда он возвращается домой, то начинает видеть и слышать этого древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий. Вместе с 12-летней дочерью он отправляется в края, почти не тронутые цивилизацией.
ММКФ пройдет с 17 по 24 апреля в Москве.
Напомним, в прошлом году на ММКФ уральская кинокомпания Red Pepper Film представила полнометражный фильм «Пришелец», который стал единственной российской работой, попавшей в международную программу кинофестиваля.
Антон Бутаков о фильме «Бесконечный апрель» — в интервью «Ъ-Урал» «Любое творчество заточено на продолжение жизни»