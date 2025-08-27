В Екатеринбурге состоялась премьера фильма Антона Бутакова «Бесконечный апрель»
В Доме кино в Екатеринбурге прошел премьерный показ дебютного художественного фильма Антона Бутакова «Бесконечный апрель». Сюжет картины основан на одноименной пьесе Ярославы Пулинович.
Премьерный показ дебютного фильма Антона Бутакова «Бесконечный апрель»
Фото: Елена Медведева
Действие картины происходит в одной квартире. Главный герой Веня — петербургский интеллигент, вспоминает все события, за которыми он наблюдал, мысленно возвращается в прошлое, переживая заново каждый значимый апрель своей долгой жизни с 1918 года. Войны, смена эпох, крушение СССР и личные драмы проходят через жизнь этого «маленького человека», чья судьба неразрывно связана с великими историческими событиями.
Главные роли в фильме исполнили актриса Ольга Сутулова и заслуженный артист России Сергей Федоров. В картине приняли участие артисты разных театров Екатеринбурга — Центра современной драматургии (ЦСД), Театра юного зрителя, Свердловского академического театра драмы, Коляда-театра, а также Нижнетагильского драмтеатра.
Антон Бутаков родился в 1990 году в поселке Боровской (ныне — Казахстан). Вырос и учился в Екатеринбурге, школьником посещал занятия в детском театре имени Л. К. Диковского. После окончания школы в 17 лет поступил в Екатеринбургский государственный театральный институт (ЕГТИ), который окончил в 2012 году по специальности «Артист драматического театра и кино», ученик режиссера Николая Коляды. С 2008 года работал актером труппы Коляда-театра. В 2015 году поступил на режиссуру в Московский институт современного искусства (ИСИ), но вскоре учебу оставил. С февраля 2017 года по настоящее время — главный режиссер Центра современной драматургии, позже стал и его директором. Член Союза театральных деятелей России с 2019 года. С 2021 года занимается кинорежиссурой.
Сценарий Антон Бутаков написал вместе с режиссером Алексеем Федорченко. «Мы давно дружим с Ярославой Пулинович, работали вместе. Хотелось большой фильм с ней сделать. Антон поставил спектакль по этой пьесе в ЦСД. И все сошлось. Я почти не участвовал в написании сценария, только осуществлял художественное руководство»,— рассказал Алексей Федорченко.
«Спектакль, который ставился в театре совершенно отличается от фильма. Это более традиционное кино, с замечательными художниками. Все действие происходит в одной квартире, которая меняется в разное время»,— пояснил он.
Антон Бутаков признался, что «профессионалы уже очень высоко оценили фильм» и предлагают сотрудничать. «Это очень важно. Все, что ты делаешь в искусстве, то делаешь про себя»,— добавил он.
Оператор-постановщик Артем Анисимов пояснил, почему каждая сцена снята одним кадром. «Чтобы зритель погрузился в атмосферу квартиры, мы хотели, чтобы он постоянно присутствовал в действии. Мне кажется, что это оправдало наши ожидания, получилось точно»,— подчеркнул он.