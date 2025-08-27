В Екатеринбурге состоялась премьера фильма Антона Бутакова «Бесконечный апрель»

В Доме кино в Екатеринбурге прошел премьерный показ дебютного художественного фильма Антона Бутакова «Бесконечный апрель». Сюжет картины основан на одноименной пьесе Ярославы Пулинович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьерный показ дебютного фильма Антона Бутакова «Бесконечный апрель»

Фото: Елена Медведева Премьерный показ дебютного фильма Антона Бутакова «Бесконечный апрель»

Фото: Елена Медведева

Действие картины происходит в одной квартире. Главный герой Веня — петербургский интеллигент, вспоминает все события, за которыми он наблюдал, мысленно возвращается в прошлое, переживая заново каждый значимый апрель своей долгой жизни с 1918 года. Войны, смена эпох, крушение СССР и личные драмы проходят через жизнь этого «маленького человека», чья судьба неразрывно связана с великими историческими событиями.

Главные роли в фильме исполнили актриса Ольга Сутулова и заслуженный артист России Сергей Федоров. В картине приняли участие артисты разных театров Екатеринбурга — Центра современной драматургии (ЦСД), Театра юного зрителя, Свердловского академического театра драмы, Коляда-театра, а также Нижнетагильского драмтеатра.

Антон Бутаков родился в 1990 году в поселке Боровской (ныне — Казахстан). Вырос и учился в Екатеринбурге, школьником посещал занятия в детском театре имени Л. К. Диковского. После окончания школы в 17 лет поступил в Екатеринбургский государственный театральный институт (ЕГТИ), который окончил в 2012 году по специальности «Артист драматического театра и кино», ученик режиссера Николая Коляды. С 2008 года работал актером труппы Коляда-театра. В 2015 году поступил на режиссуру в Московский институт современного искусства (ИСИ), но вскоре учебу оставил. С февраля 2017 года по настоящее время — главный режиссер Центра современной драматургии, позже стал и его директором. Член Союза театральных деятелей России с 2019 года. С 2021 года занимается кинорежиссурой.

Сценарий Антон Бутаков написал вместе с режиссером Алексеем Федорченко. «Мы давно дружим с Ярославой Пулинович, работали вместе. Хотелось большой фильм с ней сделать. Антон поставил спектакль по этой пьесе в ЦСД. И все сошлось. Я почти не участвовал в написании сценария, только осуществлял художественное руководство»,— рассказал Алексей Федорченко.

«Спектакль, который ставился в театре совершенно отличается от фильма. Это более традиционное кино, с замечательными художниками. Все действие происходит в одной квартире, которая меняется в разное время»,— пояснил он.

Антон Бутаков признался, что «профессионалы уже очень высоко оценили фильм» и предлагают сотрудничать. «Это очень важно. Все, что ты делаешь в искусстве, то делаешь про себя»,— добавил он.

Оператор-постановщик Артем Анисимов пояснил, почему каждая сцена снята одним кадром. «Чтобы зритель погрузился в атмосферу квартиры, мы хотели, чтобы он постоянно присутствовал в действии. Мне кажется, что это оправдало наши ожидания, получилось точно»,— подчеркнул он.

Елена Медведева