Спасатели вывели с горы Аю-Даг двух туристов с детьми

Сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда вывели с горы Аю-Даг двух туристов с детьми, сбившихся с маршрута в темноте и непогоду. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Фото: Юрий Югансон

Вчера в 18:20 мск в службу «Крым-Спас» поступил сигнал о том, что двое взрослых с детьми заблудились на горе Аю-Даг. На место выехали специалисты аварийно-спасательного отряда из четырех человек. Заблудившихся обнаружили на труднопроходимом участке маршрута.

Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались. Спасатели проводили группу до припаркованной машины.

Алина Зорина