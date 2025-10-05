В Севастополе отменили противопожарный режим

В Севастополе отменен особый противопожарный режим. Однако пожароопасный сезон продолжается, сообщает пресс-служба МЧС Севастополя.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Особый противопожарный режим вводился для снижения риска природных пожаров. Он действовал в засушливый период и запрещал разведение костров, использование мангалов и сжигание сухой растительности и мусора.

Пожароопасный сезон продлится в регионе до устойчивых холодов. Риски возникновения ландшафтных возгораний невелики, но не исключены.

Алина Зорина