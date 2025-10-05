В Крымском районе прогнозируется возникновение ЧС из-за непогоды
В Крымском районе 5 октября прогнозируется ухудшение погоды с сильными дождями, грозами и градом, что может привести к чрезвычайным ситуациям. Ожидается подъем уровня рек, сообщил в своем Telegram-канале глава района Сергей Лесь.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
Непогода может вызвать обрывы линий связи и электропередач, сбои в работе транспорта и коммунальных служб. Существует угроза обрушения ненадежных конструкций, рекламных щитов, кровель зданий и падения деревьев.
Жителям рекомендуют обходить шаткие строения и слабо закрепленные конструкции. Не следует оставлять автомобили под рекламными щитами и деревьями. Особую опасность при сильном ветре представляют линии электропередач и оборвавшиеся провода под высоким напряжением.
При обрыве проводов вблизи дома или участка не стоит устранять повреждение самостоятельно. Необходимо обратиться к специалистам или позвонить по телефону 112.