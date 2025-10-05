Пенсионер погиб в ДТП в Брюховецком районе

70-летний водитель погиб в аварии на территории Брюховецкого района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ДТП случилось около 15:40 мск на автодороге «Краснодар — Ейск». Пожилой водитель Volkswagen во время выезда со второстепенной дороги не уступил большегрузу Scania.

Водитель легковушки погиб на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи. Полиция проводит проверку.

Алина Зорина