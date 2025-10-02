Израиль остановил 13 судов «Флотилии свободы», еще 30 продолжают путь к Газе

Израильские военные остановили 13 судов «Флотили свободы» с активистами и гуманитарной помощью, направлявшихся в Газу. Среди задержанных пассажиров — шведская активистка Грета Тунберг. 30 судов продолжают плыть в сторону Газы, сообщает агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Global Sumud Flotilla / Handout / Reuters Фото: Global Sumud Flotilla / Handout / Reuters

На видеозаписи министерства иностранных дел Израиля, подтвержденной агентством Reuters, запечатлена Грета Тунберг. На кадрах она сидит на палубе в окружении солдат.

«Несколько судов флотилии Сумуд были остановлены, а их пассажиры доставлены в израильский порт. Грета и ее друзья в безопасности и здоровы»,— сообщило министерство иностранных дел Израиля.

Ранее госпожа Тунберг опубликовала заявление, в которых рассказала о планах Израиля перехватить «Флотилию свободы». Она называла это «вопиющим нарушением гуманитарного и морского права».