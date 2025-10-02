Они шли на Газу, а вышли к Ашдоду

К утру 2 октября ВМС Израиля остановили продвижение «Флотилии стойкости» — международного каравана из пяти десятков судов, который шел на прорыв морской блокады сектора Газа. К ним на борт высадился израильский спецназ, задержавший участников акции, среди которых была и шведская правозащитница Грета Тунберг. Пропалестинские активисты заявляли, что везут гуманитарную помощь голодающему населению сектора Газа. По утверждению израильской стороны, им предлагали передать продукты через Италию, Грецию или католическую церковь, но активисты сознательно пошли на провокацию. К тому же, как заявляют в Израиле, они тесно связаны с «Хамасом», который стоял за их акцией и ее финансировал.

Операция по перехвату судов «Флотилии стойкости» началась вечером 1 октября. К этому моменту каравану удалось войти в пределы объявленной Израилем запретной зоны: они находились в 130 км от побережья Газы. В этот момент к флотилии подошли быстроходные катера ВМС Израиля, и бойцы элитного военно-морского подразделения «Шайетет-13» высадились с них на борт судов.

Но до этого к активистам обратились по радиосвязи. МИД Израиля опубликовал видеозапись, на которой представительница ВМС говорит: «Если вы хотите доставить помощь в Газу, вы можете сделать это по установленным каналам. Пожалуйста, измените свой курс в сторону порта Ашдод, где грузы пройдут проверку на безопасность, а затем переправлены в сектор Газа».

Дипломатическое ведомство Израиля сопроводило видео подписью: «Единственная цель флотилии "Хамаса" — провокация.

Израиль, Италия, Греция и Латинский патриархат Иерусалима предлагали и продолжают предлагать флотилии мирный способ доставки любой возможной помощи в Газу. Флотилия отказалась, поскольку ее лидеров интересует не помощь, а провокация». В МИДе подчеркнули, что «Флотилия стойкости» нарушила морскую блокаду сектора.

Незадолго до того, как бойцы «Шайетет-13» начали операцию, из северной части Газы по направлению к израильскому порту Ашдод были запущены пять ракет. Четыре из них были перехвачены средствами ПВО, а пятая упала на открытой местности.

Не все корабли каравана были остановлены в результате израильского перехвата. Как минимум четыре судна застряли в пути из-за технических проблем. Другие просто не смогли подойти вовремя.

На одном из первых судов, остановленных ВМС Израиля, находилась Грета Тунберг — шведская активистка, в июне этого года уже пытавшаяся пройти по морю к сектору Газа в составе другой флотилии.

2 октября МИД Израиля сообщил, что пассажиры «Флотилии стойкости» на своих яхтах «благополучно и мирно направляются в Израиль, где начнется процедура их депортации в Европу». «Пассажиры в безопасности и здоровы»,— добавили во внешнеполитическом ведомстве.

В Израиле утверждают, что поход активистов, которые пытались доставить гуманитарные грузы палестинцам, профинансирован «Хамасом». 30 сентября израильский МИД опубликовал документы, обнаруженные в секторе Газа. Из них следует, что испанская фирма Cyber Neptune, которой принадлежат десятки судов «Флотилии стойкости», связана с организацией, именующей себя «Палестинской конференцией палестинцев за рубежом» (PCPA), которая, в свою очередь, тесно связана с «Хамасом». «Таким образом, эти суда фактически принадлежат "Хамасу"»,— резюмировали в израильском внешнеполитическом ведомстве.

В международной инициативе по прорыву морской блокады Газы участвовали почти 50 гражданских судов и более 500 активистов примерно из 40 стран, которые намеревались доставить в зону боевых действий продовольствие и медикаменты. Но именно разношерстность «Флотилии стойкости» сыграла с ней злую шутку. Один из координаторов каравана Халед Бужемаа объявил 15 сентября, что сошел в порту Туниса из-за несогласия со взглядами других членов флотилии. «Нам лгали о личностях некоторых участников, находившихся в авангарде флотилии, и я обвиняю организаторов в том, что они скрыли от нас этот факт»,— возмущался он во время двух прямых видеотрансляций.

По данным французского издания Le Courrier de L’Atlas, причиной демарша стало то, что в морском походе принял участие Саиф Айади, который называет себя «коммунистическим квир-активистом». И он был не единственным представителем ЛГБТ-сообщества («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) в составе «Флотилии стойкости». Судя по всему, их ориентация стала причиной серьезных трений в рядах участников акции.

Помочь пропалестинским активистам не смогли военные корабли стран, вызвавшихся обеспечить их безопасность. 30 сентября Италия, которая направила на охрану «Флотилии стойкости» как минимум два военных корабля, объявила, что отзовет морской конвой, как только активисты будут находиться в 278 км от берега Газы, то есть войдут в охраняемую Израилем зону. Вероятно, это было сделано, чтобы избежать конфронтации с израильскими ВМС. Куда-то делись и военные корабли Испании и Турции, также отправленные для охраны «Флотилии стойкости».

Нил Кербелов