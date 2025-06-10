Участников ОПГ на Кубани подозревают в незаконной рубке леса

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела против организованной преступной группы, нанесшей лесному фонду ущерб на общую сумму более 183 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным следствия, 36-летний житель Хадыженска с марта 2022 года по январь 2023 года создал и возглавил преступную группу из пяти человек. Участники банды незаконно рубили ценные породы деревьев — дуб, бук, граб, ясень, сосну и пихту — в Гойтхском участковом лесничестве Пшишского лесничества. Ущерб от их действий составил свыше 100 млн руб.

Кроме того, в феврале 2024 года один из фигурантов продолжил преступную деятельность в Хадыженском участковом лесничестве Апшеронского лесничества. Совместно с неустановленными лицами он спилил 148 дубов, 10 грабов и ясень, причинив дополнительный ущерб более чем на 83 млн руб.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ОМВД России по Туапсинскому району.

Следственная часть главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершила расследование уголовного дела по ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Анна Гречко