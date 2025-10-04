Губернатор Самарской области сообщил о подробностях рабочей встречи с депутатами губдумы

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обсудил в рамках рабочей встречи с депутатами Самарской областной губдумы вопросы повышения эффективности взаимодействия, будущие изменения в структуре регионального правительства, общие задачи по социально-экономическому развитию региона. Об этом он сообщил в своем канале в MAX и опубликовал видео с мероприятия.

«Структура правительства Самарской области не требует согласования с депутатским корпусом. Это факт. Мы могли решение принять абсолютно самостоятельно, это наши полномочия. Но с точки зрения Самарской областной думы, которая всегда, когда изменяются комитеты, управления, не люди, а именно структура, — советуется с моим заместителем по внутренней политике. Это тоже консультация. Но вот в рамках нашего соглашения, которое мы подписали, я считаю очень правильно, нам необходимо повышать такую командную работу. Я готов сегодня с вами обсудить достаточно много тех идей, тех гипотез, которые у вас есть относительно дальнейшего развития не структуры даже, а содержания работы правительства Самарской области», — заявил губернатор.

Глава региона перечислил в качестве «горячих точек взаимодействия» с депутатами губдумы экологию, мусорную реформу, обеспечение модернизацией коммунальное хозяйство, дороги и др. вопросы.

Вячеслав Федорищев поблагодарил депутатов, которые пришли на встречу, несмотря на выходной день. «Мы попробуем сделать так, чтобы на следующей неделе максимальное количество комитетов собралось в рамках регламента, обсудили эти положения. Мы их отшлифовали. И в четверг провели заседание Самарской областной думы. Уже Геннадий Петрович (прим. Котельников) вернется. Было бы странно без Геннадия Петровича проводить заседание Самарской губернской думы. Коллеги, которые сейчас в командировках, заранее спланируют для себя возможность участия не только в видеоконференц формате, но и лично здесь», — отметил губернатор Самарской области.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Федорищев планировал экстренно созвать внеочередное заседание областной губдумы 4 октября. Депутатам стало об этом известно 3 октября. Так как они узнали об этом в последний момент, не набирался кворум. Председатель губдумы Геннадий Котельников находится в отпуске. В итоге заседание перенесли на 9 октября. А вместо этого глава региона провел с депутатами рабочую встречу.

Руфия Кутляева