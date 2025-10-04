Губернатор Вячеслав Федорищев вместо внеочередного заседания губдумы провел рабочую встречу

В субботу, 4 октября, в 09:00 (MSK+1) губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с депутатами Самарской губернской думы вместо внеочередного заседания.

Внеочередное заседание Самарской губернской думы перенесено на 9 октября. Время пока не уточняется.

Ранее, 3 октября, депутатам пришла информация о предстоящем 4 октября заседании. В повестке значились два вопроса: изменение устава региона, связанное с проведением правительственной реформы, а также утверждение плана социально-экономического развития Самарской области на 2026 год.

Евгений Чернов