Губернатор Федорищев объяснил перенос экстренного заседания губдумы

В распоряжении «Ъ-Волга» оказались два документа: письмо и.о. председателя думы Екатерины Кузьмичевой к депутатам о переносе заседания думы и письмо губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева к председателю Самарской губернской думы Геннадию Котельникову.

«Прошу вас перенести внеочередное заседание Самарской губернской думы с 4 октября 2025 года на 9 октября 2025 года. Предлагаю провести 4 октября в 09:00 рабочую встречу Губернатора Самарской области с депутатами Самарской губернской думы в рамках соглашения от 3 декабря 2024 года о взаимодействии Правительства Самарской области и Самарской губернской думы», — говорится в письме главы региона.

В документе, адресованном депутатам, говорится о переносе внеочередного заседания с 4 октября на 9 октября. «О времени проведения заседания будет сообщено дополнительно», — уточняется в информационном письме Екатерины Кузьмичевой.

По информации источника «Ъ-Волга» в губдуме, экстренное заседание перенесли, так как не набирался кворум. Депутатов оповестили о предстоящем заседании в последний момент, 3 октября. Председатель губдумы Геннадий Котельников находится в отпуске.

В Самарской губернской думе 50 депутатов. Информация о заседании, которое планировалось на 4 октября, была разослана всем депутатам.

