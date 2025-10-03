Губернатор Федорищев экстренно созвал заседание губдумы

В повестке заседания значатся два вопроса: изменение устава региона, связанное с проведением правительственной реформы, а также утверждение плана социально-экономического развития Самарской области на 2026 год.

Информация о предстоящем заседании пришла депутатам в пятницу, 3 октября. Председатель губдумы Геннадий Котельников, скорее всего, присутствовать не будет, так как находится в отпуске. Заседание может пройти под председательством зампреда регионального парламента Марины Антимоновой. Кворум может не собраться, так как депутаты были оповещены в последний момент, а господин Федорищев последний раз присутствовал на заседании губдумы в начале лета прошлого года

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании 30 сентября анонсировал «реорганизацию правительства региона при согласовании и взаимодействий с депутатским корпусом». Предполагается, что руководящий состав облправительства будет сокращен на 20%, а сотрудников в министерствах станет меньше на 10%. Эти преобразования начнут действовать с 15 октября 2026 года.

Также стало известно, что глава региона организовал свою приемную в Самарской губернской думе.

Евгений Чернов