В Краснодаре состоялось открытие сезона филармонии

Краснодарская филармония имени Григория Пономаренко 4 октября открыла 86-й концертный сезон. В этот день в 17:00 на сцене учреждения состоялся эстрадный гала-концерт с участием ведущих коллективов и солистов филармонии, сообщает пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Заместитель министра культуры Краснодарского края Алексей Батура отметил, что в 2026 году исполнится 105 лет со дня рождения композитора, народного артиста СССР Григория Пономаренко. По его словам, имя композитора занимает особое место в истории отечественной музыки, а его творческое наследие продолжает вдохновлять артистов и слушателей.

Филармония заявляет своей миссией сохранение и популяризацию музыкального наследия композитора, имя которого носит учреждение.

В программу гала-концерта вошли выступления Государственного эстрадно-симфонического оркестра, ансамбля «Ивушка», вокальной группы «Имя» и других коллективов.

В течение сезона публику ожидают десятки концертов и представлений. Афиша мероприятий доступна на официальных ресурсах учреждения.

Мария Удовик