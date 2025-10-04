«РИА Новости»: Израиль готовится обсудить освобождение заложников «Хамасом»

Израиль готовит делегацию переговорщиков для обсуждения первого этапа плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа. Об этом заявил «РИА Новости» неназванный источник в израильском правительстве. Начальный этап касается освобождения израильских заложников и палестинских заключенных.

Где и когда могут пройти переговоры, пока неизвестно. «Переговорная группа получила указание от политического эшелона подготовить отправку делегации для обсуждения деталей плана»,— рассказал собеседник агентства. Кто вошел в группу переговорщиков с израильской стороны, не уточняется.

Дональд Трамп потребовал от палестинской группировки «Хамас» заключить сделку с Израилем до вечера 5 октября. «Хамас» согласился освободить всех израильских заложников, а также передать тела погибших. Однако хамасовцы настаивают на поэтапном, а не одновременном освобождении заложников, а также требуют вывода израильских войск с территории всего сектора.

