«Хамас» отдаст оружие в хорошие руки

Радикальную группировку «Хамас» не вполне устраивает план президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа, и она собирается прибегнуть к своей излюбленной тактике. Ее руководство заявит о том, что одобряет инициативу американского президента, но внесет в нее поправки, которые целиком меняют ее суть и неприемлемы для израильской стороны. Хамасовцы настаивают на поэтапном, а не одновременном освобождении израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года, передаче арабским посредникам своего оружия, а также требуют вывода израильских войск с территории всего сектора, за исключением приграничной буферной зоны. Все это ставит под вопрос перспективы заключения мирного соглашения.

Группировка «Хамас» не может позволить себе отвергнуть план Дональда Трампа по урегулированию вооруженного конфликта в Газе, однако предложит в него свои корректировки. Об этом заявили эмиратскому изданию The National источники, близкие к арабским посредникам. По их словам, верхушка группировки крайне недовольна положением мирного плана, предусматривающим ее разоружение, а также уничтожение ее укрытий и опорных пунктов в туннелях и цехов по производству оружия.

«Хамас», как рассказывают источники The National, хотел бы передать свое вооружение арабским наблюдателям, которые его сохранят.

Кроме того, движение «Хамас», по данным The National, хотело бы внести в текст будущего соглашения требование, чтобы Армия обороны Израиля вывела свои силы со всей территории сектора, за исключением буферной зоны на границе между анклавом и Израилем.

«Хамас» не хочет одновременного освобождения всех израильских заложников, которое прописано в инициативе Трампа, также говорят источники The National. Группировка предлагает возвращать их поэтапно, настаивая, что возвращение заложников в сжатые сроки технически невозможно: связь с удерживающими их боевыми группами якобы была потеряна из-за интенсивных ударов Израиля, а тела некоторых из погибших заложников остались под завалами туннелей.

В свою очередь, источники саудовской газеты «Аш-Шарк аль-Аусат» внутри «Хамаса» утверждают, что верхушка группировки считает американский план «несправедливым и репрессивным, служащим израильским интересам и отвечающим палестинским требованиям только в малых деталях». Тем не менее собеседник «Аш-Шарк аль-Аусат» подчеркивает: «Несмотря на это, движение продемонстрирует положительную реакцию на план». При этом, по его словам, группировка будет настаивать на внесении в него изменений.

«Хамасу» установили срок до конца недели, чтобы дать ответ на американскую инициативу, которая уже была одобрена израильской стороной.

Консультации между различными фракциями группировки относительно американского проекта соглашения начались 30 сентября — сразу после переговоров Дональда Трампа с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Сейчас на руководство группировки оказывают давление арабские переговорщики в лице Египта и возобновившего свое посредничество Катара. Доха сообщила лидерам «Хамаса», что план Трампа — это лучший вариант сделки и добиться каких-то новых уступок группировке катарская сторона уже не сможет.

Согласно опросу, опубликованному 1 октября Иерусалимским центром медиа и коммуникаций (JMCC), среди палестинцев снизился оптимизм по поводу того, что вооруженный конфликт в Газе, продолжающийся уже около двух лет, закончится в пользу «Хамаса». Доля респондентов (это жители Западного берега реки Иордан и Иерусалима), верящих в победу радикалов, снизилась с 67,1% в октябре 2023 года до 25,9% в сентябре 2025-го. При этом 44,2% участников исследования предпочли, чтобы Газа оставалась под контролем группировки «Хамас», в то время как 26,4% выступили за то, чтобы анклавом управляла конкурирующая сила — Палестинская Национальная Администрация. Заслуживает внимание то, что доля палестинцев, рассматривающих мирные переговоры как лучший способ достижения целей, выросла до 44,8% по сравнению с показателем в мае 2024 года — 32%.

