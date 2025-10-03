Трамп потребовал от «Хамаса» заключить сделку с Израилем до вечера 5 октября

Президент США Дональд Трамп заявил, что дает палестинскому движению «Хамас» последний шанс на заключение сделки с Израилем. Он назначил дедлайн — воскресенье, 5 октября, 18:00 по Вашингтону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken Cedeno / File Photo / Reuters Фото: Ken Cedeno / File Photo / Reuters

«У нас будет мир на Ближнем Востоке так или иначе. Насилие и кровопролитие остановятся»,— написал господин Трамп в соцсети TruthSocial. По словам президента, с момента вторжения «Хамаса» в Израиль 7 октября было убито 25 тыс. участников движения, а остальные сейчас «заперты в ловушке» — и от гибели их отделяет одна команда главы Белого дома.

Дональд Трамп обратился к мирным жителям города Газа с просьбой покинуть район возможного боестолкновения и перейти в более безопасные части анклава. «Детали документа (мирного соглашения. — "Ъ") известны миру, и он отличный для всех»,— заявил президент.

Ранее эмиратское издание The National сообщило со ссылкой на источники среди арабских посредников в переговорах, что «Хамас» не устраивает план Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. В связи с этим группировка собиралась внести в документ поправки, неприемлемые для израильской стороны. В том числе не одновременное, а поэтапное освобождение заложников, захваченных 7 октября, передача оружия арабским посредникам, а также вывод войск Армии обороны Израиля со всей территории сектора Газа.

Подробнее — в материале «"Хамас" отдаст оружие в хорошие руки».