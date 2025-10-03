Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске уничтожат неразорвавшийся БЭК

Завтра, 4 октября, в акватории морского порта Новороссийска уничтожат неразорвавшийся безэкипажный катер. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы города Александр Гавриков.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Ликвидация БЭКа будет проводиться в районе между причалом №5 нефтегавани Шесхарис и восточным молом военной гавани. Безэкипажный катер остался после атаки на город, произошедшей 24 сентября.

«Расчетно-опасный радиус составляет до 1800 м для людей, плавающих на воде, 300 м для плавсредств, 100 м для гидротехнических сооружений»,— заявил Александр Гавриков.

Алина Зорина

Новости компаний Все