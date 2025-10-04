В Белгородской области за сентябрь от атак ВСУ погибли 20 человек

Вчера в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ погибли двое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, за сентябрь в регионе погибли 20 человек, 185 были ранены.

Господин Гладков заверил, что власти будут стараться помочь семьям погибших «всем, чем могут». «Я хотел пожелать быстрейшего выздоровления всем нашим раненым, особенно детям, женщинам, людям старшего возраста, и возвращения к своим близким»,— написал губернатор в Telegram.

Вчера в белгородском Шебекино погибли мирная жительница и боец подразделения «Орлан». По данным Минобороны, сегодня ночью силы ПВО сбили над территорией области восемь дронов, информации о пострадавших или разрушениях нет.