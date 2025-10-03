Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Белгородской области

В Шебекино погибла мирная жительница из-за прилета боеприпаса в частный дом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«После обрушения кровли во дворе дома загорелись ее фрагменты. Пожарным расчетом огонь ликвидирован. Повреждены окна и хозяйственная постройка»,— написал господин Гладков.

В 13:30 мск губернатор Белгородской области объявил на всей территории региона опасность налета БПЛА. От детонации одного из них повреждено здание и несколько автомобилей.