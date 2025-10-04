Силы ПВО уничтожили 117 БПЛА над регионами России за ночь

Силы ПВО уничтожили 117 БПЛА над российскими регионами в ночь на 4 октября, сообщили в Минобороны.

27 дронов было уничтожено над Брянской областью, 16 — над Волгоградской областью, по 15 БПЛА — над Крымом и Курской областью. Еще 11 дронов было сбито над Ростовской областью, 10 — над Воронежской, 8 — над Белгородской. 6 БПЛА перехватили над Ленинградской областью, 4 — над Калужской, по два дрона сбили над Новгородской областью и акваторией Черного моря, а также еще один БПЛА — над Смоленской областью.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате ночной атаки пострадал водитель сельхозтехники. В течение ночи прием и выпуск авиарейсов в связи с возможной атакой БПЛА приостанавливали аэропорты Калуги, Волгограда, Саратова, Нижнего Новгорода и Казани.