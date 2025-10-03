Ролдугин рассказал, как спал на столе в аэропорту Грозного из-за ограничений в Сочи

Самолет, которым летел российский дирижер Сергей Ролдугин, накануне не смог приземлиться в Сочи и сел в Грозном. Маэстро из-за этого пришлось переночевать в аэропорту, о чем он рассказал во время открытия концертного зала «Сириус».

«Да все нормально. Ночью в аэропорту Грозного спал на столе... И нормально, прилетели же!» — рассказал господин Ролдугин специальному корреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову.

Самолет господина Ролдугина не смог приземлиться в Сочи, поскольку около 23:00 мск в городе объявили угрозу атаки БПЛА. Сразу после этого в местном аэропорту ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. 10 рейсов, которые направлялись в Сочи, пришлось направить в другие аэропорты.

Концертный центр «Сириус», на открытие которого дирижер рисковал не успеть, строили пять лет. На церемонии открытия сегодня побывал президент России Владимир Путин.

