В Сочи 10 рейсов ушли на запасные аэродромы

10 рейсов, направлявшихся в Сочи, отправили на запасные аэродромы. Сейчас аэропорт города-курорта работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Их вводили для обеспечения безопасности полетов.

По готовности ушедшие на запасные аэродромы самолеты начнут вылетать в аэропорт Сочи. Сейчас формируется расписание для прибытия и обслуживания всех самолетов, готовится расписание с учетом вынужденных изменений.

Рейсы на прилет в Сочи будут обслуживаться по факту прибытия, рейсы на вылет — по очередности и готовности самолетов.

«Просим внимательно следить за информированием о статусе вашего рейса от авиаперевозчиков, которые сообщают обо всех изменениях по контактам, указанным в бронировании, а также за аудиообъявлениями в терминале», — говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что мэр Сочи Андрей Прошунин объявил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов на территории города. Ее отменили около 23:51 мск.

Алина Зорина