В аэропортах Сочи и Геленджика ввели ограничения на полеты

Работа аэропортов Сочи и Геленджика была приостановлена. Они не принимают и не выпускают самолеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, рассказали в ведомстве. Обычно в российских аэропортах вводят такие меры из-за угрозы налета БПЛА, однако власти Краснодарского края не сообщали о возможной атаке беспилотников. До этого пресс-служба Минобороны сообщала, что с 18:00 до 20:00 мск российские средства ПВО сбили 11 беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря.