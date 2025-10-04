«Бизнес учится использовать правовые механизмы для своей защиты»

В Краснодарском крае за восемь месяцев 2025 года зарегистрировано 1,7 тыс. банкротств. Это на 1,5% больше за аналогичный период прошлого года. В кубанской столице количество признаний бизнеса несостоятельным выросло год к году на 4,6% — до 828 банкротств. Адвокат, управляющий партнер АБ «Правовой статус» Алексей Иванов отмечает, что в современных сложных для ведения бизнеса экономических условиях предприниматели начинают видеть процедуре банкротства инструмент для решения своих проблем, а также возможность сохранить активы для последующего восстановления своего дела.

Алексей Иванов

«Опубликованные данные о росте числа банкротств в Краснодарском крае за январь-август 2025 года — это не просто сухие цифры. Для практикующих адвокатов за ними стоят реальные человеческие истории — истории предпринимателей, которые десятилетиями строили свой бизнес, а теперь вынуждены искать выход из, казалось бы, безвыходной ситуации. Когда видишь, как уважаемый строитель с 20-летним стажем обсуждает варианты сохранения своего дела, понимаешь — рост количества банкротств отражает серьезные системные вызовы, с которыми сталкивается региональная экономика на фоне сложных федеральных экономических процессов.

Анализ отраслевой динамики вызывает особую тревогу: наиболее существенный рост в оптовой торговле (+12,3%) и строительстве (+8%) — это именно те сектора, которые становятся “заложниками” макроэкономической ситуации. Высокая ключевая ставка, рост просроченной задолженности, отсутствие адресных программ поддержки — все это вынуждает предпринимателей принимать непростые решения о судьбе своих предприятий.

Мы наблюдаем не просто увеличение количества обращений за комплексным сопровождением процедур банкротства, а настоящую трансформацию правосознания бизнес-сообщества. Если еще несколько лет назад банкротство воспринималось как крах и бесславный финал, то сегодня — и это не может не радовать — предприниматели начинают видеть в этой процедуре цивилизованный инструмент решения сложнейших экономических проблем.

В нашей практике появилось яркое сравнение: банкротство сегодня — это “хирургическая операция” для бизнеса. Да, процедура болезненна, требует серьезных усилий и не гарантирует мгновенного успеха. Но именно через финансовое оздоровление или внешнее управление компаниям удается не просто “легально закрыться”, а сохранить активы, провести реструктуризацию и заложить основы для будущего возрождения бизнеса на здоровой основе.

Сегодня к нам обращаются не с отчаянием в голосе и вопросом “Как быстрее закрыть бизнес?”, а с совершенно иными, стратегическими запросами: “Как защитить имущество от недобросовестных кредиторов?”, “Как минимизировать риски субсидиарной ответственности для учредителей?”, “Возможно ли в рамках банкротства сохранить перспективные активы для будущего рестарта?”. Это свидетельствует о взрослении предпринимательского сообщества, которое начинает воспринимать банкротство как сложный юридический инструмент, требующий профессионального подхода.

Положительная динамика количества банкротств — это не только индикатор экономического напряжения, но и доказательство того, что бизнес учится использовать правовые механизмы для своей защиты и восстановления».