В Новороссийске единорос обвинил ТИК в срыве предвыборной агитации

Октябрьский районный суд Новороссийска частично удовлетворил иск кандидата в депутаты в городскую думу от «Единой России» Тиграна Синояна к Территориальной избирательной комиссии «Центральная».

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился «Ъ-Новороссийск», господин Синоян обратился в суд с требованием защитить его избирательные права. Кандидат утверждал, что его предвыборная кампания сталкивается с систематическими нарушениями со стороны административных органов, создающими неравные условия с оппонентом — самовыдвиженцем Анатолием Зискелем.

По версии истца, его агитационные баннеры были незаконно демонтированы, при этом ТИК «Центральная» отказалась рассматривать жалобу по существу, сославшись на гражданско-правовой характер спора, хотя речь шла о нарушении избирательного законодательства.

Кроме того, кандидат указал на публикацию в Telegram-каналах администраций Раевского и Верхнебаканского сельских поселений с поздравлением 60-летия Верхнебаканского цементного завода, управляющим директором которого является Анатолий Зискель. Тигран Синоян посчитал это агитацией в пользу оппонента, но избирком мер не принял.

В судебном заседании установили, что отдел эстетики администрации Новороссийска потребовал снять плакаты с изображением Тиграна Синояна, разместив вместо них социальную рекламу ко Дню флага.

Суд счел, что действия администрации поселка Верхнебаканский не были направленны на агитацию за конкретного кандидата. Однако признал незаконным бездействие ТИК «Центральная» в части надлежащей проверки жалобы о демонтаже агитматериалов и обязал провести повторное разбирательство в соответствии с требованиями федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

В гордуму Новороссийска по итогам выборов прошел Анатолий Зискель.

В середине сентября 2025 года, помимо выборов губернатора Краснодарского края, на территории муниципального образования город Новороссийск прошли выборы депутатов городской думы муниципального образования город-герой Новороссийск восьмого созыва.

Лия Пацан