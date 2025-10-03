ФАС выведут на арену

Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования Росгосцирка к ФАС о признании строителя пензенского цирка ООО «Стройресурс» недобросовестным поставщиком. Годом ранее судья принял противоположное решение, но теперь пересмотрел его по вновь-открывшимся обстоятельствам. Подрядчик работал на объекте пять лет, параллельно восстанавливая после пожара астраханский кинотеатр «Октябрь». Этот подряд обернулся для директора «Стройресурса» делом о даче взятки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пензенский цирк начали реконструировать в 2011 году, а в 2012 полностью снесли и стали строить заново

Судья Арбитражного суда (АС) города Москвы Игорь Уточкин пересмотрел решение по иску ФКП «Российская государственная цирковая компания» (Росгосцирк) к ФАС по признанию недобросовестным поставщиком ООО «Стройресурс». С 2018-го по 2023 год компания занималась реконструкцией «Пензенского государственного цирка».

Фактически перестройка (старое здание полностью снесли в 2012 году) расположенного на ул. Плеханова, 13 Пензенского цирка имени дрессировщицы Терезы Дуровой стартовала в 2011 году, закончить собирались к 2014-му. Объект получило АО «Волгжилстрой». В марте 2014 года на тот момент председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что реконструкция подходит к концу, но срок сдачи начали ежегодно переносить.

Отставание от плана подрядчик объяснял долгим ожиданием финансирования от заказчика. Тем временем проверки выявили нарушения при строительстве. В марте 2018 года в отношении «Волгжилстроя» открыли конкурсное производство, а в 2021-м компанию ликвидировали.

Следующий подряд стоимостью 1,26 млн руб. отдали московскому ООО «Стройресурс». Изначально контракт должны были исполнить до конца декабря 2020 года. Сроки неоднократно сдвигали. На момент расторжения договора в декабре 2023 года работы выполнили на 888,7 млн руб. Аванс составлял 1,1 млрд руб. В августе 2025 года за неисполненные обязательства суд взыскал со «Стройресурса» в пользу заказчика 543,1 млн руб. с процентами. Компания оспаривает расторжение контракта в АС Москвы.

Теперь перестройку пензенского цирка планируют закончить ориентировочно к 2029 году. Гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков рассказывал, что на завершение проекта есть 800 млн руб., но этих средств может не хватить.

В апреле 2024 года Росгосцирк потребовал признать незаконным отказ ФАС внести «Стройресурс» в реестр недобросовестных поставщиков. В октябре 2024 года суд отказал в удовлетворении требований. Тогда установили, что подрядчик устранил обнаруженные заказчиком нарушения — те, какие удалось идентифицировать. «Недостатки, указанные в актах № 2, 3, устранены частично, поскольку исходя из акта № 2 не представляется возможным установить расположение данных недостатков ввиду отсутствия в акте участков с выявленными недостатками»,— заявил представитель компании в суде.

В августе 2025 года производство возобновили в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, какими именно, в судебных документах не указано. «Ъ-Средняя Волга» пытался связаться с представителями «Стройресурса» для уточнения упомянутых обстоятельств, но сделать это не удалось.

ООО «Стройресурс» существует с 2003 года. Компания специализируется на возведении жилых и нежилых зданий. Учредители — Станислав Маслаков и Евгений Луговитин. Последний также является гендиректором и фигурантом двух уголовных дел: об одном сообщил директор Росгосцирка, а второе завело астраханское СУ СКР — по подозрению в даче взятки сотрудникам местного управления капстроительства во время реконструкции киноразвлекательного комплекса «Октябрь».

«Стройресурс» освоил на девяти господрядах 7 млрд руб. Среди прочего компания успешно реконструировала рязанский цирк (430 млн руб.). 2024 год организация закончила с выручкой 361 млн руб. и прибылью 7,1 млн руб. По состоянию на май «Стройресурс» задолжал 68,25 млн руб. налогов и штрафов. В сентябре ФНС обратилась в АС Москвы с требованием признать общество банкротом.

Евгений Луговитин также является учредителем еще нескольких организаций в Калмыкии (по данным Rusprofile): ООО «Стройресурс РК» (торговля стройматериалами), ООО «Строй-Юг», ООО «Нурмерс» (строительство). Бизнесмен владеет рядом других активов, общая стоимость всего объема — порядка 60 млн руб.

Дарья Васенина