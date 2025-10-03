Осенью цены на номера в отелях и санаториях Геленджика снижаются на 20–30%

В осенний период цены на номера в отелях и санаториях Геленджика по сравнению с летом падают на 20–30%. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Градоначальник обратил внимание на то, что Геленджик имеет «мощную базу» здравниц и «гибкие предложения» от отелей и санаториев. «Многие гостиницы и санатории предлагают специальные программы выходного дня, акции “3+1” или скидки до 25—30% для жителей Краснодарского края и соседних регионов»,— написал он.

Глава города также отметил гастрономические предложения города: ужины с дегустацией черноморских морепродуктов и вин, фотосессии на виноградниках, тематические мастер-классы.

«Бизнес слышит и понимает туриста, предлагает гибкие форматы отдыха, а город создает для этого все условия»,— добавил градоначальник.

Дмитрий Холодный