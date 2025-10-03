Штурмовика ВСУ отправили в колонию на 13 лет за теракты в Курской области

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 13 годам строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме бойца штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василия Руса. Его признали виновным в совершении терактов, сообщила пресс-служба военной прокуратуры.

Рус участвовал в нападении на Курскую область в 2024 году. В декабре в составе подразделения ВСУ он въехал в Суджанский район для удержания деревни Дарьино. Там он вел разведку за российскими военнослужащими и наблюдал за местностью. Менее чем через сутки украинца взяли в плен бойцы ВС РФ, с того момента он находился под арестом.

Бои в Курской области шли с августа 2024 по апрель 2025 года. Жертвами нападения ВСУ на регион стали более 300 мирных жителей. По состоянию на 30 августа, пропавшими без вести числятся 590 курян. По данным СКР, ущерб области превысил 3 млрд руб.

Никита Черненко