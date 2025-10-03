Винный квест объединит более 800 человек в Сукко

В Краснодарском крае дан старт масштабному эногастрономическому фестивалю, который объединит шесть локаций: Геленджик, Темрюк, Крымск, ст. Северскую, Новороссийск и Анапу. Общее число гостей по всему региону превысит 20 000 человек.

Девелопер Bravo поддерживает мероприятие и локальных производителей, развивающих собственные винодельни и расширяющих производства Кубани. Вместе они намерены привлечь больше внимания к отрасли со стороны жителей региона, туристов и потребителей, что способствует социальному и экономическому развитию региона.

2 октября на Кипарисовом озере прошел винный квест, где более 800 участников боролись за победу, выполняя задания на 10 станциях: заплыв на лодках, полеты на зиплайне, интеллектуальные задачи, лекции по виноделию и сабраж: эффектное «откупороивание» бутылки саблей. Мероприятие охватило несколько видов активности — интеллектуальную, спортивную и гастрономическую.

Фестиваль проводится в рамках популяризации культурных традиций и туристического потенциала Краснодарского края. Особую значимость мероприятия подчеркнул основатель девелопера Bravo Аркадий Погосян:

«Эногастрономический фестиваль — это событие, которое вносит важный вклад в развитие региона. Жители и гости могут больше узнать о виноградарстве, интересно и с пользой провести время. Для нас это возможность показать, что Кубань — прекрасное место для жизни и отдыха. Мы уверены, каждый участник зарядится этой уникальной атмосферой, где традиции соприкасаются с новейшими тенденциями виноделия».

Строительная компания Bravo возводит свой первый проект курортной недвижимости — ЖК «Кипарис» — в пос. Сукко Анапского района, развивая урбанистику местности через современные девелоперские практики. Комплекс объединен в экосистему, включающую жилой и образовательный кластер, медпункт, торговые помещения и водную инфраструктуру. Рядом с ЖК расположены уникальные природные памятники — Кипарисовое озеро, Черное море и заповедник Утриш. Близость к природе делает жизнь еще красивее и здоровее, а гастрономия и виноделие — вкуснее.

