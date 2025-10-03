Суд в Москве арестовал фигуранта дела миллиардера Сулейманова

Басманный районный суд Москвы отправил под стражу на два месяца обвиняемого в покушении на убийство Муххамеда Дарбишева. Он проходит фигурантом по делу «теневого» миллиардера Ибрагима Сулейманова. Об этом сообщила пресс-служба судов столицы.

По данным «Ъ», господин Дарбишев родился в 2001 году в городе Кизилюрт в Дагестане. Вину фигурант не признал, он отказался от дачи показаний. В деле также фигурировал 55-летний Абакар Дарбишев, но он скончался после задержания из-за сердечного приступа.

Ибрагим Сулейманов был задержан в своем доме 2 октября. По версии следствия, он заказал в 2004 году убийство главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля. Кроме того, миллиардер может быть причастен к убийству профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в 1999 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «В дело теневого миллиардера добавились трупы».

Никита Черненко