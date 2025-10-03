В дело теневого миллиардера добавились трупы

Как стало известно “Ъ”, у следствия по делу теневого миллиардера Ибрагима Сулейманова возникли серьезные проблемы. Предполагаемый сообщник бизнесмена Абакар Дарбишев, которого в СМИ называют лидером дагестанской ОПГ, скончался вскоре после задержания. Помощь врачей потребовалась и самому Ибрагиму Сулейманову, страдающему от заболевания сердца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Операция по задержанию Ибрагима Сулейманова и Абакара Дарбишева проводилась сотрудниками МВД, ФСБ и СКР в среду, 1 октября. Одна из групп отправилась в Одинцово, где жил Абакар Дарбишев. Спецназ захватил фигуранта, после чего следователи провели обыск у него дома.

Задержанного планировали доставить в столицу, но по дороге он скончался.

Ибрагиму Сулейманову, доставленному после обыска в ИВС ГУ МВД по Москве на Петровку, 38, из-за проблем с сердцем также несколько раз вызывали скорую помощь. Состояние его здоровья защита планирует использовать как один из аргументов против его ареста. Последний запланирован на 3 октября в Басманном райсуде.

По данным источников “Ъ”, Ибрагим Сулейманов подозревается в причастности к двум убийствам: профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в январе 1999 года, которому в Москве в подъезде дома на улице Гарибальди нанесли 12 ножевых ранений, и бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам Георгия Таля, возглавлявшего затем организацию арбитражных управляющих. Последний был застрелен из пистолета ТТ у офиса на Старой Басманной улице столицы в апреле 2004 года. Кроме того, следствие проверяет причастность фигуранта еще к целому ряду преступлений, в том числе подготовке убийства адвоката, за которым уже было установлено наблюдение.

Сам Ибрагим Сулейманов причастность к тяжким преступлениям отрицает.

В свою очередь, источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, опровергают сообщения СМИ о том, что Абакар Дарбишев дал показания на Ибрагима Сулейманова, послужившие основанием для его задержания.

Ранее Ибрагим Сулейманов уже привлекался к уголовной ответственности. В 2007 году бывшего гендиректора Российской футбольной премьер-лиги и руководителя ОАО «ФПГ “Российский авиационный консорциум”» Татевоса Суринова и его заместителя по ФПГ Ибрагима Сулейманова признали виновными в мошенничестве при закупке автоматизированной системы управления воздушным движением французской фирмы Thomson и отмывании денег и приговорили к десяти годам шести месяцам и десяти годам четырем месяцам заключения соответственно. В следующем году им увеличили наказание до 12 и 11 лет за махинации с недвижимостью. Из колоний строгого режима фигурантам удалось освободиться условно-досрочно через несколько лет.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая