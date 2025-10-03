Миллиардера Сулейманова считают заказчиком убийства сотрудника ФСФО Георгия Таля

Как стало известно «Ъ», «теневого» миллиардера Ибрагима Сулейманова обвиняют в организации убийства Георгия Таля в 2004 году. Он был руководителем Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО). Тогда киллер расстрелял потерпевшего из пистолета, его госпитализировали, но спасти не смогли.

Господина Сулейманова и предполагаемого исполнителя преступления задержали 2 октября. По данным газеты «Известия», убийцей считают 55-летнего Абакара Д. Он и мог дать показания против миллиардера.

Ибрагим Сулейманов в 2004 году был приговорен за мошенничество и легализацию криминальных средств. В 2008 году миллиардеру вынесли второй приговор, совокупно ему назначили 11 лет колонии. Фигурант освободился в 2015 году по УДО, после освобождения он вернулся к криминальному бизнесу.

Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», господин Сулейманов владеет долями в ООО «Миксвел», ООО «Универсус» и ООО «Авто Вал». Последняя организация раньше имела 20% акций компании «Сирена-трэвел».

