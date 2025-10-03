Суд в Ленобласти отказал в аресте фигуранта дела об отравлении суррогатом

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отказал следствию в аресте Александра Зинченко — фигуранта по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти. Вместо этого инстанция избрала запрет определенных действий до 30 ноября, сообщила пресс-служба судов Петербурга.

Александр Зинченко проходит по делу по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Его задержали 2 октября, но не предъявляли обвинений. Следствие просило взять фигуранта под стражу из-за опасений, что он может уничтожить доказательства по делу. Однако суд не согласился с доводом правоохранителей. Кроме того, инстанция учла состояние здоровья подозреваемого.

В конце сентября стало известно о случаях отравления некачественным алкоголем в Ленобласти. У некоторых из погибших в крови обнаружили смертельную дозу метанола. По последней информации, жертвами суррогатного спиртного стали 41 человек. По делу арестовали 14 человек.

Никита Черненко