В порту Новороссийска обезвредят неразорвавшийся безэкипажный катер

4 октября 2025 года в акватории порта, в районе между причалом № 5 нефтегавани Шесхарис и восточным молом военной гавани, будут проводиться работы по ликвидации последствий нападения БЭКов 24 сентября, с уничтожением неразорвавшегося катера. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Росморречфлота Фото: пресс-служба Росморречфлота

В рамках мероприятий планируется уничтожение неразорвавшегося катера путем контролируемого подрыва. По расчетам специалистов, опасная зона составит до 1,8 км для людей, находящихся на воде, 300 м для судов и 100 м для гидротехнических сооружений.

Екатерина Голубева