В Новороссийске отремонтируют 10 км федеральной трассы М-4 «Дон»

В Новороссийске начался ремонт федеральной трассы М-4 «Дон» протяженностью 10,7 км с заменой дорожного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба государственной компании «Автодор».

Дорожники приступили к работам на участке с 1531-го по 1542-й км в черте города. Планируется замена верхнего и нижнего слоев дорожной одежды.

На период ремонта введут ограничения скорости и сузят проезжую часть. На первой половине отрезка из-за нехватки пространства организуют реверсивное движение со светофорами на участках длиной до 500 м. Все работы планируют завершить в 2026 году.

Алина Зорина