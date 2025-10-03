Военнослужащий ВСУ приговорен к 17 годам за нападение на Курскую область

2-й Западный окружной военный суд признал виновным в совершении теракта в Курской области помощника пулеметчика Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Садовца. Его приговорили к 17 годам строгого режима, сообщила военная прокуратура. Первые три года фигурант будет отбывать в тюрьме.

Садовец въехал в Суджанский район Курской области в сентябре 2024 года. Там он объединился с сослуживцами и удерживал село Погребки.

Первые 10 дней на позиции военнослужащий строил и укреплял огневые позиции вблизи села и запугивал мирных жителей. Затем боец ВСУ получил ранение и его эвакуировали в Сумскую область Украины. Оттуда он в феврале вернулся в Суджанский район. В марте российские военнослужащие взяли украинца в плен.

Украинская армия напала на Курскую область в 2024 году. Полностью освободить регион удалось в апреле 2025 года. За это время погиб 331 мирный житель, еще 590 курян числятся пропавшими без вести. По предварительной оценке, ущерб области превысил 3 млрд руб.

Никита Черненко