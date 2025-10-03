Владимир Нетесов совместит сенаторство и руководство «Единой Россией» в Воронеже

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» (ЕР) в Воронежской области Владимир Нетесов, которого сегодня депутаты наделили полномочиями сенатора от облдумы, вероятно, будет совмещать эти два поста как минимум ближайший год. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили несколько высокопоставленных источников в региональной власти. Владимир Нетесов подтвердил «Ъ-Черноземье» информацию источников, отметив, что он «готов продолжать работать в интересах партии, в интересах Воронежской области».

Сенатор от законодательной власти Воронежской области Владимир Нетесов (за трибуной)

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Напомним, господин Нетесов был избран на пятилетний срок полномочий в качестве секретаря реготделения ЕР 26 декабря 2021 года. По словам источников «Ъ-Черноземье», господин Нетесов продолжит работать секретарем реготделения как минимум до полного истечения пятилетнего срока его полномочий.

Практика, когда сенатор РФ совмещает работу в верхней палате парламента с должностью секретаря регионального отделения ЕР, весьма редкая, но не исключительная. По данным сайта ЕР, в настоящий момент так уже работают три члена Совфеда и руководителя реготделений из 89 субъектов РФ: Николай Воробьев в Тульской области, Сергей Горняков в Волгоградской области, Алексей Синицын в Кузбассе. Также статусом сенатора обладает секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в пятницу, 4 октября, депутаты нового созыва Воронежской областной думы избрали председателем парламента бывшего главу администрации Бутурлиновского района Юрия Матузова. В прошлом созыве пост спикера занимал господин Нетесов.

Сергей Калашников