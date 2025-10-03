Суд оставил под стражей владельца сети отелей Marton Андрея Марченко

Краснодарский краевой суд отклонил апелляцию защиты бизнесмена Андрея Марченко, которому в сентябре был наложен арест. Предприниматель останется под стражей как минимум до 18 ноября 2025 года, сообщает ТАСС.

Андрей Марченко проходит по делу бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова. По данным следствия, экс-судья участвовал в развитии сети отелей Marton, являясь одним из ее фактических владельцев. Генеральная прокуратура 23 сентября 2025 года подала иск о взыскании почти 100 объектов недвижимости на сумму около 9 млрд руб. у Момотова и связанных с ним лиц.

По версии надзорного ведомства, часть объектов, включая отель «Мартон Пашковский», была оформлена под видом дарения матери Виктора Момотова. Последующие сделки якобы проходили через Андрея Марченко и подконтрольные ему лица.

В частности, предприниматель помог легализовать в судебном порядке 11 объектов, расположенных в Краснодаре, Ростовской, Воронежской и Нижегородской областях. В общей сложности на Марченко и связанных с ним лиц зарегистрированы 44 земельных участка и 51 объект недвижимости.

Анна Гречко