Константин Карабаджак стал гендиректором Ильского НПЗ

Константин Карабаджак назначен генеральным директором Ильского НПЗ в Краснодарском крае, следует из данных ЕГРЮЛ. Он сменил на этой должности Алексея Петрова, который руководил предприятием с марта 2025 года.

Как сообщает «Интерфакс», господин Карабаджак провел большую часть карьеры в структурах «Газпром нефти». В разные годы он занимал руководящие позиции в «Салым Петролеум Девелопмент» и НГК «Славнефть» — совместном предприятии «Газпром нефти» и «Роснефти». С 2018-го по середину 2022 года возглавлял «Газпромнефть-Восток» — СП «Газпром нефти», Mubadala Petroleum из ОАЭ и РФПИ.

В сентябре 2024 года Ильский НПЗ перешел под контроль московской компании «Орион». Ее гендиректором и владельцем является Анастасия Пучкова. Через несколько недель после смены собственника ООО «КНГК-ИНПЗ» подало иск к прежнему владельцу завода, бизнесмену Юрию Шамаре, о взыскании 4,5 млрд руб. Заявление пока не принято к производству.

Ильский НПЗ входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов юга России. Предприятие занимается приемом, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом. Завод включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн т в год.

Алина Зорина