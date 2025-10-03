Кубань опередила Подмосковье по объемам жилищного строительства

По данным аналитического центра ДОМ.РФ, на 1 октября объем жилищного строительства в России достиг 120,1 млн кв. м, что стало рекордным показателем. В сентябре портфель застройщиков увеличился на 0,6%, а в годовом выражении рост составил 2%.

Среди регионов, где сосредоточено более половины строящегося жилья, произошли изменения: Краснодарский край вышел на второе место, сместив Московскую область, а Башкортостан вновь вошел в десятку лидеров. В пятерку крупнейших регионов по объему строительства вошли Москва, Краснодарский край, Московская область, Свердловская область и Санкт-Петербург.

В ДОМ.РФ отмечают, что в дальнейшем темпы прироста строительного портфеля будут замедляться.

Вячеслав Рыжков