Аналитики представили рейтинг технологического развития операторов связи

Аналитическое агентство J’son & Partners Consulting представило рейтинг технологического развития операторов связи, в котором лидером признана МТС. По итогам сравнительной оценки крупнейших игроков компания получила 79% из 100 возможных.

На втором месте оказался «Мегафон» с результатом 64%, на третьем — «Билайн» (59%). В рейтинге также фигурируют Т2 и «Ростелеком». Анализ проводился по 70 параметрам, объединенным в шесть групп: инфраструктурная база, научно-исследовательская активность, инновации в услугах связи, участие в подготовке кадров, наличие совместных образовательных программ с университетами, а также широта продуктового портфеля для сегментов B2C и B2B/B2G.

По данным опросов, МТС чаще других называют самым технологичным оператором пользователи мобильной связи: 31% респондентов выбрали эту компанию. «Мегафон» упомянули 26%, Т2 — 18%, «Билайн» — 14%.

Вячеслав Рыжков