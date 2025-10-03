В сосудистых центрах Кубани провели более 9 тысяч коронарных вмешательств

С начала 2025 года в сосудистых центрах Краснодарского края провели более 9 тыс. коронарных вмешательств. Работу по развитию высокотехнологичной специализированной медицинской помощи пациентам с сосудистыми заболеваниями проводят в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

«В этом году за восемь месяцев в них пролечено около 17 тыс. человек с острыми нарушениями мозгового кровообращения и более 10 тыс. пациентов с острым коронарным синдромом»,— рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

В Краснодарском крае функционирует сеть межрайонных сосудистых центров, состоящая из 12 региональных, 6 первичных и 3 телепервичных отделений. Они оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим проводить сложные операции, ранее доступные только в специализированных краевых учреждениях. В 2024 году было поставлено более 70 единиц нового оборудования, на котором выполнено свыше 500 тыс. диагностических исследований.

Как сообщает администрация региона, сосудистый центр городской больницы Армавира расширил перечень выполняемых лечебно-диагностических вмешательств с помощью установки двух новых ангиографов. Пациентам теперь оказывают помощь не только с острым коронарным синдромом, но и с желудочно-кишечными кровотечениями, а также с кровотечениями в урологии и гинекологии.

Алина Зорина