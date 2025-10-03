Суд взыскал 100 тыс. рублей за отравившегося ученика СУНЦ УрФУ в Екатеринбурге

С организатора питания ООО «Общественное питание» в специализированном учебно-научном центре (СУНЦ УрФУ) в Екатеринбурге взыскали 100 тыс. рублей за отравившегося ученика, сообщили в Кировском районном суде.

Суд рассмотрел гражданское дело по иску Роспотребнадзора в интересах жительницы и ее несовершеннолетнего сына к предприятию. Сын вместе с другими учащимися заразился норовирусом 12 марта из-за нарушения санитарных требований сотрудниками «Общественного питания». Компенсация морального вреда взыскана в пользу матери, решение не вступило в законную силу.

Напомним, в Екатеринбурге 12 марта произошло массовое отравление учащихся СУНЦ УрФУ. Всего отравился 81 человек, во время проверок у сотрудников пищеблока выявили норовирус. ООО «Общественное питание» Свердловское УФАС России включило в реестр недобросовестных поставщиков, а Роспотребнадзор подготовил коллективный иск к компании. В июне Кировский районный суд Екатеринбурга на год ограничил свободу бывшей заведующей производством предприятия Елене Антроповой.

Ирина Пичурина